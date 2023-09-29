Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.09.2023 17:34
  • Güncelleme: 29.09.2023 19:10
Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır” dedi.

Kayseri’de Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 20 yıllık iktidarda geçmiş 80 yılda yapılan işlerin birkaç mislinin yapıldığını söyleyerek, “Allah’a hamdolsun Türkiye Yüzyılı’nı inşa edebilmek amacıyla büyük bir ekiple ve inanmış bir grupla mücadele ediyoruz. Her bir alanda bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 20 yıldır iktidarız ve yaptıklarımızla başımız dik gezebiliyoruz. Sadece bakanlıkların faaliyet alanlarında değil, Cumhuriyet hükümetleri boyunca birçok insan hizmet etmiştir, Allah hepsinden razı olsun ve rahmet eylesin ölenlere. Ama iddiayla şunu söyleyebiliyoruz; bizim 20 yıllık iktidarımızda geçmiş 80 yılda ne yapıldıysa birkaç mislini yapmış bir iktidarız. O yüzden bizim başımız dik elhamdülillah. Ulaşımda da, enerjide de aklınıza gelen her bir alanda çok güzel işlerin yapıldığı bir dönem yaşadık. Ayrıca eskiden vesayet rejimi diye bir şey vardı. Sizler seçersiniz Ankara’ya gönderirsiniz ama orada yılanlar, çıyanlar bekler, ihtilal yapabilmek için her türlü ortamı hazırlarlardı. Bizim dönemde de bunları yaptılar fakat çok şükür onlar toprağa gömüldüler, bir daha çıkamayacaklar. Özgürlüklerin genişletilmesi noktasında da meseleyi sadece başörtüsü meselesi olarak görmüyorum. Bir Kürt kardeşim ’Ben Kürdüm’ diyemezdi. Alevi kardeşim kimliğini söyleyemezdi. Üniversite kapılarında bizim yavrularımızın çektiğini herkes bilir. Bu noktalarda hiçbir sıkıntı kalmadı. Allah’a hamdolsun özgürlüklerin alabildiğine genişletildiği bir ortamdayız ve Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman dünyada artık başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır. Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde iltifatla karşılanıyor, özel törenlerle karşılanıyor. Allah’a hamdolsun böyle bir yere geldik. Dün üç kuruş para alabilmek için gidip başkalarının karşısında el pençe divan durulan bir dönemden bugün bütün dünyaya çıkıp BM Genel Kurulu’nda ’Daha adil bir dünya mümkündür’ diyebilen bir liderimiz var. ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyen bir liderimiz var. Çok şükür bu konuda da ülkemizi temsil noktasında biz üzerimize düşeni hakkıyla yapıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasında, “Burada güzel bir proje tamamlandı. Ortaklaşa yapılan bir çalışma neticesinde gençliğimize, medeniyet yürüyüşümüze güzel bir perçin daha tamamlanmış oluyor. Burada büyük bir kütüphane hazırlığı da devam etmekte. Yüzüncü yılımızda yüz kütüphane projemiz inşallah başarıyla bu yıl erkenden tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar aslında tarihe bir not düşme. Medeniyetimizin geçmişten bugüne, geleceğe doğru gidişatında medeniyetleri birleştiren, uygarlıkları buluşturan bu güzel yurdumuzun ve bu güzel şehrimizin aslında tarihi görevinin yansıması oluyor. Bu kütüphane aslında sadece buranın hizmetinde değil, aynı zamanda bütün dünyaya Pekin’den Londra’ya kadar giden İpek Yolu hatlarını birleştiren, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu’dan tekrar Kafkaslara ve bütün kıtalara yolculuk yapan devletimizin bütün çalışmalarını yansıtan bu medeniyet yürüyüşü inşallah sağlıklı bir şekilde gidecek. Burada okunan kitaplar ve yetişen gençlik Türkiye ve dışında bütün coğrafyada İslam tarihinin en güzel şekilde yansımasını devam ettirecek. Ben burada emeği geçen bütün kurumlara gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua sonrasında protokol üyeleri ve çocuklar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

KAYMEK'in Arıcılık Kursu Kayıtları Başladı

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Sel felaketi yaşayan Kahveci Mahallesi'nde yaralar sarılıyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Talas Maharetli Ellerle Ekim'e 'Merhaba' Diyor

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Hâl Esnafını ziyaret etti

Talas, Personelini Eğitiyor

Talas, Personelini Eğitiyor

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

Apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

DAHA FAZLA
Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Yangını film izler gibi izlediler

Yangını film izler gibi izlediler

Gence saldıran köpek yakalandı, bakıcısına işlem yapıldı

Gence saldıran köpek yakalandı, bakıcısına işlem yapıldı

Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Büyükkılıç, En Çok Habere Konu Olan Üçüncü Başkan

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'

Köpeğin saldırdığı genci kurtaran yaşlı kadın: 'Ayakları kan içerisindeydi'