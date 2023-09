Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır” dedi.

Kayseri’de Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 20 yıllık iktidarda geçmiş 80 yılda yapılan işlerin birkaç mislinin yapıldığını söyleyerek, “Allah’a hamdolsun Türkiye Yüzyılı’nı inşa edebilmek amacıyla büyük bir ekiple ve inanmış bir grupla mücadele ediyoruz. Her bir alanda bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 20 yıldır iktidarız ve yaptıklarımızla başımız dik gezebiliyoruz. Sadece bakanlıkların faaliyet alanlarında değil, Cumhuriyet hükümetleri boyunca birçok insan hizmet etmiştir, Allah hepsinden razı olsun ve rahmet eylesin ölenlere. Ama iddiayla şunu söyleyebiliyoruz; bizim 20 yıllık iktidarımızda geçmiş 80 yılda ne yapıldıysa birkaç mislini yapmış bir iktidarız. O yüzden bizim başımız dik elhamdülillah. Ulaşımda da, enerjide de aklınıza gelen her bir alanda çok güzel işlerin yapıldığı bir dönem yaşadık. Ayrıca eskiden vesayet rejimi diye bir şey vardı. Sizler seçersiniz Ankara’ya gönderirsiniz ama orada yılanlar, çıyanlar bekler, ihtilal yapabilmek için her türlü ortamı hazırlarlardı. Bizim dönemde de bunları yaptılar fakat çok şükür onlar toprağa gömüldüler, bir daha çıkamayacaklar. Özgürlüklerin genişletilmesi noktasında da meseleyi sadece başörtüsü meselesi olarak görmüyorum. Bir Kürt kardeşim ’Ben Kürdüm’ diyemezdi. Alevi kardeşim kimliğini söyleyemezdi. Üniversite kapılarında bizim yavrularımızın çektiğini herkes bilir. Bu noktalarda hiçbir sıkıntı kalmadı. Allah’a hamdolsun özgürlüklerin alabildiğine genişletildiği bir ortamdayız ve Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman dünyada artık başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır. Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde iltifatla karşılanıyor, özel törenlerle karşılanıyor. Allah’a hamdolsun böyle bir yere geldik. Dün üç kuruş para alabilmek için gidip başkalarının karşısında el pençe divan durulan bir dönemden bugün bütün dünyaya çıkıp BM Genel Kurulu’nda ’Daha adil bir dünya mümkündür’ diyebilen bir liderimiz var. ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyen bir liderimiz var. Çok şükür bu konuda da ülkemizi temsil noktasında biz üzerimize düşeni hakkıyla yapıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasında, “Burada güzel bir proje tamamlandı. Ortaklaşa yapılan bir çalışma neticesinde gençliğimize, medeniyet yürüyüşümüze güzel bir perçin daha tamamlanmış oluyor. Burada büyük bir kütüphane hazırlığı da devam etmekte. Yüzüncü yılımızda yüz kütüphane projemiz inşallah başarıyla bu yıl erkenden tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar aslında tarihe bir not düşme. Medeniyetimizin geçmişten bugüne, geleceğe doğru gidişatında medeniyetleri birleştiren, uygarlıkları buluşturan bu güzel yurdumuzun ve bu güzel şehrimizin aslında tarihi görevinin yansıması oluyor. Bu kütüphane aslında sadece buranın hizmetinde değil, aynı zamanda bütün dünyaya Pekin’den Londra’ya kadar giden İpek Yolu hatlarını birleştiren, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu’dan tekrar Kafkaslara ve bütün kıtalara yolculuk yapan devletimizin bütün çalışmalarını yansıtan bu medeniyet yürüyüşü inşallah sağlıklı bir şekilde gidecek. Burada okunan kitaplar ve yetişen gençlik Türkiye ve dışında bütün coğrafyada İslam tarihinin en güzel şekilde yansımasını devam ettirecek. Ben burada emeği geçen bütün kurumlara gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından edilen dua sonrasında protokol üyeleri ve çocuklar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen açılış programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.