Bakan Özhaseki: 'Haçlı Seferleri bile deprem kadar bir hasar oluşturmamıştı'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler gibi bir felaketle karşılaşmadığını belirterek, Bundan daha büyük bir felaketle Anadolu toprakları karşılaşmadı. Haçlı Seferleri, Moğol İstilaları gibi bir takım zorluklarla karşılaşsak da bu kadar büyük bir hasar olmamıştı dedi.

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  • 26.08.2023 12:39
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:00
Bakan Özhaseki: 'Haçlı Seferleri bile deprem kadar bir hasar oluşturmamıştı'
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler gibi bir felaketle karşılaşmadığını belirterek, "Bundan daha büyük bir felaketle Anadolu toprakları karşılaşmadı. Haçlı Seferleri, Moğol İstilaları gibi bir takım zorluklarla karşılaşsak da bu kadar büyük bir hasar olmamıştı" dedi.

Hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapımı tamamlanan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Açılış Töreni’ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; depremde yıkılan yapıların yeniden yapılmasının toplamda 100 milyar dolara mal olduğunu açıklayarak; "Zor günler geçiriyoruz. Bundan 6 ay kadar önce ülkemizin bir bölümünde yaklaşık 18 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği ve toplamda 850 bin bağımsız birimin yıkıldığı büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket; herhalde Anadolu’ya geldiğimiz 952 yıldır başımıza gelebilecek en büyük felaketti. Bundan daha büyük bir felaketle Anadolu toprakları karşılaşmadı. Haçlı Seferleri, Moğol İstilaları gibi bir takım zorluklarla karşılaşsak da bu kadar büyük bir hasar olmamıştı. 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Bütün bu evlerin, işyerlerinin yapılması toplamda 100 milyar doları geçecek meblağa mal oluyor. Tabi onun acısı ve psikolojisi hepsinden daha ağır. O günlerde o bölgelerde karşılaştığımız bütün yabancılar hep şunu söylediler; ’eğer bu depremin 4’te 1’i bizde olsaydı altından kalkamazdık’. Çok şükür bizler millet olarak üstesinden geldik. Allah’a hamt ediyoruz. Bizler büyük bir milletiz. Gurur duyduğumuz bir milletin üyeleriyiz" dedi.

İHA

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