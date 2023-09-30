Bakan Özhaseki: 'Kötülük edenlerin hepsine hakkımız helal olsun'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi ve Kayserili Gazeteci Oktay Ensari tarafından hazırlanan ‘Neler Çektim Fotoğraf Sergisi’ ve Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan Tokana Restoran’ın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özhaseki, kendilerine çok kötülük edildiğini söyleyerek, “Kötülük edenlerin hepsine hakkımız helal olsun” dedi.

Talas Gölbaşı Meydanı’nda düzenlenen açılış törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Siyasetle uğraşan insanlar olduklarını ve çok kötülük gördüklerini fakat kötülük edenlere de haklarını helal ettiklerini söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada yıllardır tanışıklıktan sonra dostluğa dönüşen, epeyce hatıramızın olduğu kardeşimin yapmış olduğu sergiyi açmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Ellerine, gönlüne sağlık. İnşallah bundan sonra güzel hizmetler yapar. Şahitlikleri de inşallah resimlere döker. Çünkü kendisi usta bir gazeteci, sonra birde hatırasını yazar inşallah. Allah güzel işler yapmayı, nihayetinde insanların duasını alarak yüz akıyla çıkmayı hepimize nasip etsin. Bizler siyasetle uğraşan insanlarız. Geriye doğru baktığımız zaman kimler ne kötülükler etmediler ki. İftiralar, gıybetler, kötülükler ama hepsine de hakkımız helal olsun. Hepimiz edelim birbirimize 3 günlük dünya geçip gidiyoruz şuradan. İyi bir iş yaparsanız o kalıyor. Eğer rahmete vesile olacak bir iş yaptıysanız o kalıyor. Ondan başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlar da kıssadan hisse olması için söylediğim sözler. Değerli Oktay kardeşime Allah’tan sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Burada bulunan Gölbaşı Meydanı kendiliğinden bir müze zaten ve bir açık hava müzesi. Burada 41 tane tescilli eser var. Ben Talas ve bu meydan özelinden konuşmak istiyorum. Hemen arkamızda Ali Sait Paşa Çeşmesi, Konağı, Camisi var. Babası ve annesi adına yaptırdığı cami ve türbeler var. Bura da Ali Sait Paşa Caddesi olarak her zaman misafirlerimize açık. Bugün burada da bu sergiyi açmamıza vesile olan Oktay kardeşimle de İstasyon Caddesinde tanıştık. Bizim dükkanımızda elbisesini ütületir öyle gezerdi. Oktay bey o zamandan beri dostumuzdur. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayserili Gazeteci Oktay Ensari ise, “Bu serginin açılmasında büyük katkıları olan değerli bakanım, siyasi kimliğini hariçte tutuyorum kardeşim, dostum Mehmet Özhaseki’ye, 40 yıllık dostum, arkadaşım Murtafa Yalçın başkanıma, bu serginin açılmasına gerçekten emek harcayan Talas Belediyesi basın yayın ekibine saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz şeref verdiniz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Özhaseki’ye sevgi seli

Sergi açılışının ardından Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan Tokana Restoran’ın açılışına katılan Bakan Mehmet Özhaseki vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Bakan Özhaseki’nin yolunu kesen vatandaşlar kendisiyle selamlaşarak, hatıra fotoğrafı çekildiler.