Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konutun tamamlanacağını söyleyerek, 'Fay hatları ve dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak' dedi.

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  • 27.06.2023 15:28
  • Güncelleme: 27.06.2023 15:46
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Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konutun tamamlanacağını söyleyerek, “Fay hatları ve dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, kalıcı konutların yapımı için büyük adımlar atıldığını kaydederek, şuana kadar 180 bin kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını kaydetti. Özhaseki, “Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak ve inşaatlar başladığı andan itibaren de 1 sene içerisinde onları sahiplerine teslim edeceğiz. Bir taraftan da yerinde dönüşümün esaslarını belirledik. Kısa süre içerisinde onların şartlarını açıklayacağız. Vatandaş orada kendisi yapmak istediğinde denetim, proje safhası ve daha sonrasında devam eden süreçte bizim bire bir kontrolümüzde devletin desteği ile herkes orada yıkılan yerlerini yeniden yapabilecek. Dikkat edeceğimiz bir husus, fay hatları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Dere yatakları üzerinde asla yapılaşma olmayacak. Zemin sağlam olan yerlerde mümkün olduğunca izin vermeye çalışacağız ama orada da zemin+3 gibi bir yükseltiden daha fazla bir yüksekliğe de izin vermeyeceğiz. Bu yaraları birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Herkesin yapım konusunda pür dikkat olması gerektiğinin altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bütün bakan arkadaşlarımız deprem bölgesindeler. Bende gece Kahramanmaraş’a gideceğim. Orada vatandaşlarımızla bayram namazı kılıp, hasarları yerinde görüp yerinde dönüşümle ilgili neler yapabileceksek bunları da izah edeceğiz. Allah bir daha böyle bir afet vermesin diye dua ederken, hepimizin yapım hususunda bundan sonra pür dikkat olmasının da altını çiziyorum. Şimdi uçakta iki tane pilot oluyor ve birbirlerine komut vererek işe başlıyorlar. Birisi komut verdiğinde diğeri hiç itiraz etmeden yerine getiriyor. Siz şöyle bir kelime duydunuz mu? O komutu atla, bir şey olmaz, devam et. Ne yazık ki can taşıyan evlerimizde, en sevdiklerimizi barındırdığımız evlerimizde inşaatlar yapılırken ‘bir şey olmaz, ne olacak. Biraz beton eksik olsa, iki çubuk demir eksik olsa ne olur. Devam et bir şey olmaz’ diyerek şimdiye kadar çok inşaatların yapıldığını gördük. Bundan sonra bu konularda müsamaha yok. Aynı uçaktaki pilotların birbirlerine komut verdiğinde nasıl ki pür dikkat bu komutları yerlerine getiriyorlarsa, bizde bundan sonra bütün inşaatlarımızı böyle yapmak durumundayız. Devletimiz ayakta, milletimiz depremzedelerin sonuna kadar yanında. Bu yaraları da hep birlikte sararız” şeklinde konuştu.

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İHA

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