Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

 Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kendi evini yapacak depremzedelere 500 bin, iş yeri için de 250 bin lira hibe desteği verileceğini duyurdu.

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  • 07.07.2023 11:05
  • Güncelleme: 07.07.2023 11:05
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Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen, kendi evini yapacak depremzedelere 500 bin lira destek verileceğini açıkladı. Özhaseki, iş yeri için 250 bin lira hibe desteği verileceğini de duyurdu. 
Deprem bölgesindeki konutların teslim tarihinden de bahseden Özhaseki, “Ekim, kasım, aralık gibi teslimata geçeceğiz. Fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Bir yıl içerisinde 313 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapacak depremzeye de 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek” dedi.

1ha

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