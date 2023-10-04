Bakan Özhaseki, “Bu ülkede 20 yıldır istikrar var”

Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de Anadolu’nun en büyük mobilya fuarı olan Nobel Anadolu Mobilya Fuarı’nın (ANAMOB) açılışı, OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri protokolü ve davetliler katıldı.

Program kapsamında konuşan Bakan Özhaseki, “Buradaki firmaların her birindin geçmişinde çıraklık, kalfalık var. Ve ustalıkla beraber başlayan çileli bir yolculuk var. Helal parayla kurarlar, çalışırlar, gayret ederler, bugün buraya getirirler. Şimdi de dünyaya açılıyorlar. Hepsi bizim medarı iftarımız. Dün çıraklıkla başlayan bir iş bugün Türkiye’de ilk 3 şehir içerisinde mobilyayı kim üretiyor, satıyor, kim yapıyor derseniz; bu 3 şehirden birisi de Kayseri olarak önümüze çıkıyor. Bine yakın imalat yapılan fabrika var burada. 25 binden fazla insanı istihdam edildiği hep söyleniyor. Milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediyoruz. Ama iç piyasa payı daha büyük. Bu sektör gittikçe gelişiyor. Kayseri’nin en nemli sektörlerinin başında gelmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

‘SON 20 YIL İÇERİSİNDE İHRACATIMIZ 254 MİLYAR DOLARA ULAŞTI’

Türkiye’de işlerin iyiye gittiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Ülkemizde işler iyiye gidiyor. Bin bir sıkıntıya rağmen bu ülkede 20 yıldır bir istikrar var. Ekonominin büyümesinin birinci başarı faktörü istikrardır, güvenilir olmaktır, öngörülü olmaktır, önünü görmektir. Zaten bizi dünyadan ayıran en önemli faktör bu. İstikrarın olması ve müteşebbis binlerce insanın olması. Gidin Almanya’ya, Hollanda’da aynı şekilde müteşebbis insanların kalmadığını görürsünüz. Birkaç markanın üzerinde devam eden ülkeler görürsünüz. Gerek Kayseri’de gerekte Anadolu’nun farklı şehirlerinde ülkemizde binlerce müteşebbis insan var. İşini büyütmek istiyor, dünyaya açılmak istiyor. Bu bizim en büyük şansımız. 20 yıl boyunca da Allah’a hamdolsun bin bir türlü sıkıntılar atlatsak da hükümet devirme operasyonlarından, parti kapatma davalarına kadar, çukur eylemlerinden 15 Temmuz gibi hain darbe girişimine kadar, hukuk darbesinden başka türlü ön kesme hareketlerine kadar ne kadar engel kesme olursa olsun son 20 yıl içerisinde ihracatımız 254 milyar dolara ulaştı. Üretim önemli. İstihdam sağlanacak dışarıya satılacak, ihracat sağlanacak. Bunlar kolay işler değil. 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlanmış. Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında G20 ülkeleri içerisinde, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Bu ülkede alt yapı tamamıyla yapıldı. Geçen 80 yıl hükümetleri neler yapmışsa birkaç mislini yapanda bir hükümete sahibiz. Şimdide elbette problemlerimiz var. Ama bunu çözebilecek irade de var” şeklinde konuştu.



“KÖY EVLERİ İÇİN ÇELİK MODEL GELİŞTİRİYORUZ”

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar konusuna da değinen Bakan Özhaseki, “Çok şükür burada birkaç ay geçmesine rağmen 200 bin civarında konutun ihalesini yaptık. Şu anda yapımlar devam ediyor. Bir ay sonra zaten teslimler başlayacak. 50 bine yakın konut ve köy evlerini teslim edeceğiz. 200 yüz binden fazla vatandaş bize müracaat etti ki, ‘Yerinde Dönüşüm yapmak istiyorum. Siz bizi destekleyin. Biz yerimizde yapacağız.’ dediler. Yerinde Dönüşüm modelimizi ortaya koyduk talepleri aldık. Şimdi de köy evleri için çelik model geliştiriyoruz. Çelik karkas üzerine yapılacak ve depreme dayanıklı evlerde inşallah birkaç ay içerisinde 100 bin civarında evi yapacağız. Evet, bütün bu yaraları saracak güce sahibiz. Bizler büyük bir milletiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde fuarın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, stantları gezerek fuarda stant açan firma yetkililerden bilgi aldılar.