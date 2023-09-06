Bakan Özhaseki'den Büyükkılıç'a Takdir telefonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza’da mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaparken, toplantıya telefonla katılan Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ın bir taraftan ağabeylik yaptığını bir taraftan da hizmetlerini adeta konuşturduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye düğün salonunda muhtarlar ile istişare toplantısında buluşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de telefon ile toplantıda muhtarlara hitap etti.

“BİR TARAFTAN AĞABEYLİK YAPIYOR, BİR TARAFTAN DA HİZMETLERİNİ KONUŞTURUYOR”

Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerini adeta konuşturduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Allah işini rast getirsin, birliğinizi, dirliğinizi daim etsin inşallah. Çok şükür epeyce hizmet ettik. Yaptığımız eserleri sizler zaten biliyorsunuz. Şimdi ve daha sonra sağ olsun değerli başkanım da bu hizmetlere devam ediyor. Bir taraftan sempatik tavrıyla, güler yüzüyle sizlere ağabeylik ettiği gibi bir taraftan da hizmetlerini maşallah konuşturuyor” diye konuştu.

Özhaseki, Kayseri’nin hizmetten yana bir sıkıntısı olmadığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uyumdan yana, beraber iş yapmaktan yana bir sıkıntı yok. Her ilçemize de hizmetler gerektiği kadar yapılıyor. Türkiye’yi gezen birisi olarak söylüyorum. Çok şükür Kayseri’deki uyumun, hizmetin üst planda olduğu şehir çok yok gibi. İnşallah bütün şehirler böyle olur ama Kayseri’nin kıymetini bilin diye söylüyorum bunları da. Elbette ki insanların ihtiyaçları olacak ve sizler de onu söyleyeceksiniz. Eldeki imkânlar neyse o şekilde yapılacak. Cumhurbaşkanımız özellikle deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için beni görevlendirdi. Onları yaparken, Kayserili olduğumuzu unutmuyorum. Geliyorum Kayseri’ye üzerime ne düşerse yapıyorum. 10 milletvekili varsa Kayseri’de 11’ncisi de benim diye ilan ettim zaten.”

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Bakan Özhaseki, “O yüzden orada bana düşen bir şey olursa, yapacağım bir konu olursa, emriniz olur. Onların hepsini inşallah yerine getiririz. Bu vesileyle bir kez daha değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

Telefon görüşmesinde, Cuma günü Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Şevki Albayrak Camii’nin açılacağını Bakan Özhaseki’ye ileterek açılış törenine davet eden Başkan Büyükkılıç da “Allah gücünüzü arttırsın, maşallah her yerden yetişiyorsunuz. Sizin bıraktığınız, yaptığınız çalışmaları, size layık olma yolunda, hep beraber, dayanışma içerisinde, muhtarlarımızla birlik beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. İlginize teşekkür ediyoruz, dualarımız sizlerle, emirlerinizi bekliyoruz” diye seslendi.

“HASEKİ BAKANIM, YÜZ AKIMIZ, MEDARI İFTİHARIMIZ OLAN BİR BAKANIMIZ”

Bakan Özhaseki’ye muhtarlarla toplantı yaptıklarını söylediğini ve Özhaseki’nin dayanamayıp telefonla kendilerini aradığını söyleyen Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’nin bakanlar kurulunda en tecrübeli bakan olduğunu dile getirdi. Özhaseki’ye teşekkür eden Büyükkılıç, “Haseki bakanım, samimiyeti ile yaptığı çalışma ile Kayseri’mize yaptığı katkılarla yüz akımız olan, medarı iftiharımız olan bir bakanımız” dedi ve kendisine dua ettiklerini, kolaylıklar dilediklerini kaydetti.