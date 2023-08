Bakan Özhaseki: “Gittiğim her yerde en önemli örnek kayseri oluyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Özhaseki’ye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Kayseri’yi gittiği her yerde örnek gösterdiğini belirten Bakan Özhaseki, “İçimiz rahat, gönlümüz ferah. Memduh beyin başkanlığında, ağabeyliğinde tüm ilçelerimizdeki arkadaşlar bir uyum içerisinde olayları çözüyorlar, bundan dolayı iftihar ediyorum. Elazığ’da bir iki konu açılınca Kayseri’yi örnek verdim, gittiğim her yerde en önemli örnek Kayseri oluyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca depreme ve deprem bölgelerine değinen Özhaseki, “Deprem bölgelerinde çok titiz ve hassas çalışıyoruz. 30 cm su basmasının büyük yaptı diye bina yıkmış birisiyim. O iki kat dursaydı depremde o bina yıkılırdı. Yüzlerce insan ölürdü. Kaç inşaat konusunda tavizi olmayan belediyecilik anlayışıyla buraya geldik. Gecekondu yıkmayalım diye, gecekondu önleme bölgesi ilan ettik vatandaşlar taşındıktan sonra yerlerini yıktık. Fay kırıkları üzerine bina yapılmaz. Hiç kimseye taviz yok. Fay üstünde ne kadar sağlam bir ev yapılırsa yapılsın yıkılır” şeklinde konuştu.

“BİRLİK, BERABERLİK, DAYANIŞA İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Gerçekten her platformda bunu rahatlıkla söylüyoruz. 94’ten beri bir Kayseri belediyeciliği özelde de bir parantez açarak Haseki modeli anlayışı içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun” dedi.

Büyükkılıç, gerek merkezde, gerek taşrada çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Dayanışmanın en güzel örneklerini burada kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sizlerin daha önceki uygulamalarını aynı şekilde sürdürerek 16 ilçe belediye başkanı ile de bir ağabey-kardeş anlayışı içerisinde, dayanışma içerisinde gerek merkezde, gerek taşrada çalışmaları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.