Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu

Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek ve şehir protokolünün katılımıyla atıldı.

Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak olan ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü çerçevesinde Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi Eski Kayseri Fen Lisesi yerinde gerçekleşen Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’ne; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım videosu ile devam etti.

Törende konuşan Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; yüzyılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay ile ilgili bilgiler vererek, "Bugün Türkiye’de 81 şubesiyle dünyada 97 ülkede ülke Yeşilaylarımızla küresel anlamda bağımlılıkla mücadele anlamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni modelimiz de inşallah yerli ve milli modelimiz rehabilitasyon merkezlerimizdir. Artık yataklı tedavi sistemiyle özellikle uyuşturucudan tamamen kurtarmış bir biçimde tekrar topluma kazandıracak projedir. Bugün Kayseri’de atacağımız rehabilitasyon merkezimiz Türkiye’de 3’üncü rehabilitasyon merkezimiz olacak" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, "Sayın bakanımıza, valimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, Kayseri halkına teşekkür ediyoruz. Güzel işler Kayseri’de başlar, Kayseri’de tutarsa, Türkiye’de tutar" diye konuştu.

"Hangi yöntemi getirirlerse getirsinler, kolluk kuvvetlerimiz onlara fırsat vermeyecek"

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’ye söz verdiklerini ve şehirde uyuşturucu sattırmayacaklarını ifade ederek, "Kayseri’de hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmeyeceğiz, bütün gençlerimizi korumak için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedefle kolluk kuvvetlerimizle adeta bir savaş başlattık. Bu seferberlik sonucunda geçen seneye oranla 2 buçuk kat uyuşturucuda daha fazla yakalama yaptık. Birçok yol deniyorlar, birçok şekilde ilimizi hedef seçip uyuşturucu getirmeye çalışıyorlar. Ama emniyetimizin kurduğu uyuşturucu timleri, teknolojik destekler hiçbir şekilde bunlara fırsat vermiyor. İş makineleri içerisinde getirmeye çalıştılar, arkadaşlarımız yakaladı. Daha 4 gün önce 40 kilo yakaladı arkadaşlarımız. Uzaktan kumandalı duvarın içerisinde getirmeye çalıştılar, yufkaların içerisinde getirmeye çalıştılar. Midesinde getirmeye çalıştılar. Emniyetimiz bunlara fırsat vermedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yöntemi getirirlerse getirsinler, kolluk kuvvetlerimiz onlara fırsat vermeyecek" dedi.

Temeli atılacak merkezde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Çiçek, "Ancak polisiye önlemlerle aldığımız tedbirler bir yere kadar etkili olabiliyor. Bunun bir de önleyici hizmetleri var. O da Yeşilay. Allah bin kere razı olsun. Bizim en büyük problemimiz gençlerimizi bunlara bulaştırmamak için çok büyük mücadele vereceğiz. Alçakları yakalayacağız ancak bir şekilde bu illete bulaşanlar ne yapacak? Onlar da bizim evlatlarımız ve onları da bu beladan kurtarmamız gerekiyor. Çünkü kurtaramadığımız her genç 10 kişiyi beraberinde götürüyor. 10 kişinin bir 10 kişiyi daha beraberinde götürmesi kitle imha silahları gibi inanılmaz bir sıkıntıya yol açıyor. Şehrin insanları, şehrin gençlerinin zehirlenmesine izin vermemek için seferber oldular. Tüm Kayserililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1-2 sene içerisinde dışarıda kalan insanlarımızı evlerine girdirmek için büyük bir gayret veriyoruz"

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 6 Şubat’ta meydana gelen depremin hasarının büyük olduğunu belirtti. Özhaseki, "O bölgelerde inşallah Allah bir daha vermesin, 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı. Onları 1-2 sene içerisinde bitirip dışarıda kalan insanlarımızı evlerine girdirmek için büyük bir gayret veriyoruz. Allah bütün milletimizden razı olsun. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Cumhurbaşkanımız ayaktaydı. Özetle söylemek gerekirse 85 milyon bu ülkenin bütün ferdi ayaktaydı. Çok şükür millet olarak bu işin altından kalktık. Böyle bir milletin üyesi olmanın da gururunu taşıdığımızı her fırsatta ifade ediyorum" dedi.

Bağımlılıkla mücadeleye de devam edeceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, "Uyuşturucu bir beladır, alkol, kumar beladır. Bazen teknoloji de bela oluyor. Aynı zamanda tütün de bela olarak karşımızda duruyor. Biz mücadelemizi devam ettireceğiz, doğru olanı yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah kimseyi bu belanın pençesine düşürmeyeceğiz. Biz de bu mücadelenin sonunda inşallah galip gelenlerden olacağız. İnşallah bu yapacağımız merkezde yavrularımız tedavi görecek. Yeşilay’ın verdiği mücadeleyle yavrularımız bu belanın pençesine düşmeyecek. Buraya gösterdiğiniz ilgiden dolayı, hayırseverlerimizin katkıda bulunmak için çabasından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından rehabilitasyon merkezinin temeli protokol tarafından dualar eşliğinde atıldı. Merkezin içerisinde; rehabilitasyon merkezi, spor merkezi, ana bina, restoran, kamp ateşi, kafeterya, açık spor alanları, ortak sosyal alanlardan oluşacak.