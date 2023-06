Bakan Özhaseki: “Kayseri’deki 10 arkadaşımız kol kola girerse 11. Ben olacağım”

Sanayici ve İş Adamları ile Buluşma programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe Belediye Başkanları, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti ve MHP İl Başkanları, STK Temsilcileri ve çok sayıda sanayici katıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 10 milletvekilinin Kayseri için el ele olduğunda kendisinin de 11. Olarak onlara destek olacağını söyledi. Özhaseki, “Memleketimizi seviyoruz. Ne zamanki Kayseri’ye doğru yönelsek içimizde bir ferahlık oluyor. Çocukluğumuz, gençliğimiz burada geçti. Kayseri denince bizde farklı duygular oluşuyor. Bu şehrin güzelliklerini anlatmakla bitmez. Mücadele esastır, yapılır. Mücadele vermezsek evlatlarımız kötülerin ellerinde kalır. O yüzden yıllardır gece gündüz demeden koşmaya çalışıyorum, iyi ne biliyorsam yapıyor kötü ne biliyorsam karşısına dikilmeye çalışıyorum. Siyaset dünyasında çok fazla hasetlikle karşı karşıya kalıyoruz. Arkadan konuşulanlar, iftiraları duyuyoruz ancak ben hakkımı helal ediyorum hiç önemli değil. Sırtım delik deşik. Arkadan söylenenleri kamyona koysanız 15-20 kamyon TIR ile yürümem lazım bu gördüklerimden sonra ancak kimse kimseye kin tutmasın. Önümüze bakıp devam edelim. Kayserili hemşerilerimiz de yüzde altmış sekiz gibi bir oy vererek bizleri bir kere daha onurlandırdı. Kayserili hemşerilerimizden sizlerden Allah razı olsun. Kolay oylar değil ve nihayetinde kabine açıklandığında da zaten önce Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmişti. Orada kendisiyle konuşmuştuk. Kabine de görev alıp almayacağım hususunu bana da görev verildi. Zor bir görev. Neden bir taraftan depremde ortaya çıkan hasar. Bir taraftan Türkiye’nin depreme hazırlanması. Birçok proje takip edilecek. Allah’ın izniyle takip edeceğiz. Bir taraftan da Kayserimizi unutmayacağız. Ben gündüz valilikte dedim ki vatandaşımız, Kayserili hemşerilerimiz AK Partiye 5 milletvekili verdiler. Altıncısı ben olacağım. Belediye de dedim ki Cumhur İttifakı’na yedi milletvekili verdiler. İnşallah sekizincisi ben olacağım. Bugün eğer müsaade ederseniz daha önceki dönemlerde yaşayamadığımız bir şeyin hasretiyle söylüyorum. Kayseri’deki on arkadaşımız eğer kol kola girerlerse Kayseri meselesi olduğunda eğer hep beraber olalım derlerse muhalif kanatta olduğu halde Kayseri’yi kötülemekten vazgeçerlerse on milletvekiliyiz. Ben on birincisiyim demeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘ERCİYES, GEÇEN SENE KAYSERİ EKONOMİSİNE 200 MİLYON DOLAR KATTI’

Özhaseki, Erciyes’in Kayseri’ye olan katkısına değinerek, “Kayseri için ne yapabiliriz dediğimizde Erciyes projesi üzerinde durduk. Geçen sene Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı beye geçtiğimiz yıl Erciyes, Kayseri ekonomisine ne kadar katkı sağladı diye sordum. 200 milyon dolar civarında dedi. Çok şükür. Orada şimdi sıcak su aranıyor ve yakında bulunacak diye düşünüyorum. O da bulununca 12 ay boyunca yaşayacak bir Erciyes karşımızda olacak. 2. Devlet üniversitesi kurulması gerek dedik ve hakkımızı aldık. Bugün Kayseri gelmiş olduğu noktada, ortada gözüken ne varsa emin olun hepsi hepimizin alın teri, göz yaşıyla kurulmuştur emin olabilirsiniz” diye konuştu.



Vali Gökmen Çiçek ise, “Sayın Bakanım; Bu şehre atanalı 1 yıl oldu. Bu şehirde sizin eserlerinizi görmek, her sokağında sizin yaptığınız çalışmaları görmek bizleri mutlu etti. Bu şehre nasıl sevdalı olduğunuzu gördüm. Türkiye’de isimlerle anılan şehirler vardır. Sizin bu şehre kara sevdalı olduğunuzu gördük. Sizin emrinizde, himayenizde bu şehre daha çok hizmetler yapılacağınızı söylüyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Sayın bakanımızın teşrifleri nedeniyle bir bakıma apar topar yapılmış bir çalışma olarak değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü Kayserimizin her biri birbirinden kıymetli iş adamlarını ve yatırımcılarını değişik odaların mensuplarını bu sofrada bulunduramadık. Belki bizlere alınanlar ya da biz davet edilmedik şeklinde düşünenler olabilir. İnşallah, bu ilk programımız bundan sonra değişik vesilelerle s15 güne bir muhtemelen bir araya geleceğiz. Böyle etkinlikler yapacağız. Şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak adına da gece demeden gündüz demeden hep beraber çalışacağız. Kayserimiz daha yaşanabilir. Ülkemizi daha da güçlü bir Türkiye yüz yılına hazırlayacağız” diye konuştu.