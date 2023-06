Bakan Özhaseki, “Kayseri'nin 6’ncı milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim”

Bir dizi ziyaretler kapsamında memleketi Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bakan Özhaseki’ye AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve il protokol üyeleri eşlik etti.

Vali Gökmen Çiçek valilik girişinde Bakan Özhaseki’yi çiçeklerle karşıladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Yakında bir seçim atlattık, iki seçim üst üste oldu. Birinci seçimde bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesini hep ümit ediyorduk, arzu ediyorduk. Bundan dolayı da gayret ettik. Ama yarım puanlık bir eksikle ikinci seçimlere kaldı. 15 gün içerisinde yine biz kendimizi anlatmaya devam ettik. Düşündüklerimizi ifade etmeye gayret ettik. Milletimizin de takdiri tecelli etti ve yüzde 52’nin üzerinde bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden cumhurbaşkanlığı makamına oturdu. Kaldığımız devam ediyoruz. Yeniden bismillah diyerek devam ediyoruz. Değerlerimizi ön plana çıkararak yeni Türkiye yüzyılını inşa etmek için gayret ediyoruz. Haliyle o dönemde Kayseri'de de Kayserili hemşehrilerimiz yine en fazla oyu AK Parti'ye verdiler. Birinci parti yaptılar ve 5 arkadaşımızı Ankara'ya milletvekili olarak gönderdiler. Naçizane seçim öncesinde de hep ifade etmeye çalıştım. Ben genel başkan yardımcısıydım. Görevim devam ediyordu. Altıncı milletvekiliniz olarak da hizmete devam edeceğim diye hep söylemiştim. Yine aynı sözümde duruyorum. Makamın değişmiş olsa da Kayseri'nin altıncı milletvekili olarak yine Kayserimize hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

‘ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

Kabinede bulunan eski bakanların üzerine düşenleri yaptıklarını şimdi görev sırasının kendilerinde olduğunu belirten Özhaseki, “Önümüzdeki günlerde bizi bekleyen çok önemli sorunlar var. Özellikle asrın afeti olarak nitelendirilse de naçizane şahsi kanaatim Anadolu'da kurduğumuz bin yıllık medeniyetimizin karşılaştığı en büyük bela ile, felaket ile karşı karşıya kaldık. 11 ilimizi doğrudan etkiledi. Yüze yakın ilçemizi, bine yakın köyümüzü etkiledi. On dört milyondan fazla insanımız etkilendi bundan. Ve elli binden fazla canımızı da kaybettik. Maddi hasarı hiç sormayın. Epeyce bir yük bizi bekliyor. Bu arada 680 bine yakın konut inşaatını yapmak durumundayız. 170 bin civarında da tek katlı depo, iş yeri, ahır gibi, köy evi gibi yerlerde yapmak durumunda kalıyoruz. Toplamda 850 bin bağımsız birimi bizler hükümet olarak yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız o bölgelerde depremden hemen sonra vaziyet alıp bütün yaraları sarmak için gayret ettiği gibi ekibiyle birlikte daha sonra da bu zararları tanzim için sözler verdi. Bunlar tabii biz emir telakki ediyoruz. Programımızı ona göre yapıyoruz ve çalışmaları da başlattık. Gerek benden önceki bakan arkadaşım gerekse kabinede bulunan tüm arkadaşlarımız bu konuda üstlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi görev sırası bizde. Biz bu aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız, verilen sözleri yerine getireceğiz. Ve bu konuda da inşallah Rabb'im bizleri mahcup etmeyecek. Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden bizim daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘HER HAFTA BİR BAKAN ARKADAŞIMI KAYSERİ'YE GETİRECEĞİM’

Her hafta bir bakanı Kayseri’ye getireceğini ve Kayseri’nin sorunlarını birlikte çözeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bir taraftan da biz Kayseriliyiz. Senelerce benim ömrüm burada geçti. Gerek belediye başkanlığı gerekse milletvekilliği olarak. Kayserili hemşehrilerim bize çok güvendiler. Hep destek verdiler. En yüksek oranda oyları esirgemeden bize verdiler. Biz de her seçimden sonra döndük milletimize dedik ki, sizin biz vermiş olduğunuz güvene layık olacağız. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok edeceğiz. Ve sizin duanızı alacağız. Böyle yaptığımız içindir ki millet 30 senedir bize oy vermeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde beş arkadaşımla birlikte ben de naçizane altıncı milletvekili olarak Kayserimize hizmet edeceğiz. Kayserimizin projelerini takip edeceğiz. Hiçbir şeyi eksik bırakmayacağız. Bu gayretler neticesinde Kayseri zaten otuz yıldır aynı istikrarla, aynı çizgiyle devam ettiği için parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir. Ama şehirler arasına müthiş rekabetin olduğu ve şehirlerin de canlı birer organizma olduğunu düşündüğümüzde bizim bu gayretlerimizin her gün yenilenme icap ediyor. Her gün yenilikleri takip etmemiz icap ediyor. Değişimi takip etmemiz icap ediyor. Şehrimizde yapılacak ne varsa bunları da bir hakkın yerine getirmemiz icap ediyor. Eğer bizler birbirimize düşersek, sen ben derdine düşersek hizmette kusur edersek emin olun Kayseri'nin geleceği aydınlık olmaz. Biz bunları bildiğimiz için senelerdir bazen yutkunarak bazen görmemezlikten girerek bazen hatalı davrananı veya Kötülük yapanı bile hiç tanımıyormuş gibi, bilmiyormuş gibi önümüze bakıp yolumuza devam ederek bu doğru çizgiden ayrılmamaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacak. Hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz. Tarihte o hizmet edenlerin ismi anılıyor. Ama kötülük edenlerin de hepsi kaybolup gidiyor. O yüzden biz çizgimizi değiştirmeyeceğiz. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin. Ben her hafta veya on beş günde bir bakan arkadaşımı Kayseri'ye getireceğim. Eskiden bakanlık döneminde ben bunu yapıyordum. Buradaki ilgili arkadaşımızı, bakanlığın hizmetleri doğrultusunda kimler varsa onlarla bir araya getirip Kayseri'nin o konudaki sorunlarını konuşuyorduk. Tartışıyorduk. Yapılacakları bakanlık nezdinde burada dile getiriyorduk. Ve o arkadaşlarımız da sağ olsunlar bunları takip ediyorlardı. İnşallah önümüzdeki günlerde ben yine bakan arkadaşlarımı tek tek Kayseri'ye davet edeceğim. Misafir edeceğiz. Kayseri'nin de sorunlarını birebir onlarla görüşeceğiz. Onlarla takip edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.