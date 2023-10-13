Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek.
- 13.10.2023 09:37
- Güncelleme: 13.10.2023 13:37
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri’ye gelecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelecek. Bakan Özhaseki; ’Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne konuşmacı olarak da katılacak. Ayrıca Bakan Özhaseki’nin, kentte düzenlenecek olan bazı program ve açılışlara da katılacağı öğrenildi.
İHA
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