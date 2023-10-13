Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek.

PAYLAŞ
  • 13.10.2023 09:37
  • Güncelleme: 13.10.2023 13:37
Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri’ye gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelecek. Bakan Özhaseki; ’Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne konuşmacı olarak da katılacak. Ayrıca Bakan Özhaseki’nin, kentte düzenlenecek olan bazı program ve açılışlara da katılacağı öğrenildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak

Kayseri'de Nevin Akyurt anılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme

Millet Bahçesine giden Talas Yolu'nda yeni düzenleme

Talas Musiki Cemiyetinde Bağlama Kursu

Talas Musiki Cemiyetinde Bağlama Kursu

Büyükşehir'den Develi Epçe GES için 5 milyon TL'lik destek

Büyükşehir'den Develi Epçe GES için 5 milyon TL'lik destek

Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

4
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

5
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

6
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru açılmalı

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

Kayseri'nin İlçeleri 22 bin Fidan İle Buluşturacak

DAHA FAZLA
Gerçeğini aratmayan tatbikat

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Kocasinan Bulvarında yine zincirleme kaza

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişi ile zirve tırmanışı yapılacak

Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Atölyemiz, sanayi sitesi gibi çalışıyor'

Kayseri'de hedef tam gün eğitime geçmek

Kayseri'de hedef tam gün eğitime geçmek