Bakan Özhaseki: “Kayseri’yi ihmal etmiyoruz”

Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’nin 11’inci milletvekili olarak çalışacağım diye söz verdim. Kayseri’yi de hiç ihmal etmiyoruz” dedi.

Temel atma törenleri için Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Özhaseki’nin ziyaretinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da yer aldı.

Ziyarette bulunan Özhaseki, şeref defterini imzaladı. Bakan Özhaseki, Kayseri’de uyum içinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, “Madde bağımlısı çocuklarımızla ilgili Yeşilay’ın yaptığı hastanenin temelini atacağız ve tıp fakültesine yapılacak yatırımlarla ilgili hayır severlerimizle toplantılar yapacağız sonra da Talas ilçemizdeki Millet Bahçesi’nin temel atması var. Seçimlerden sonra yeni seçilen partili arkadaşlarımız dahil olmak üzere, zaten biz cumhur ittifakı olarak uyum içerisindeydik ama arada diğer partili arkadaşlarımızla ufak tefek sıkıntılar oluyordu. Bu dönem o da kalmadı. Hep birlikte hareket ediyoruz. Kayseri’nin menfaatleri söz konusu olduğunda hep beraber konuşabiliyoruz. Kayseri projelerini takip edebiliyoruz. Bu huzur Kayserimiz içinde bir güvence. Belediye başkanlarımız, valimiz ve milletvekillerimiz de olayları bire bir takip ediyorlar. En ufak sorun olduğunda beni arıyorlar. Kayseri’nin 11.milletvekili olarak çalışacağım diye söz verdim. Kayseri’yi de hiç ihmal etmiyoruz. Projeleri de birebir takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.