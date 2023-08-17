Bakan Özhaseki: 'Kayseri'yi ihmal etmiyoruz'

 Kayseri'ye yapılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi ve Devlet Bahçeli Millet Bahçesi temel atma törenine katılmak üzere

PAYLAŞ
  • 17.08.2023 19:28
  • Güncelleme: 17.08.2023 19:28
Bakan Özhaseki: 'Kayseri'yi ihmal etmiyoruz'

Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’nin 11’inci milletvekili olarak çalışacağım diye söz verdim. Kayseri’yi de hiç ihmal etmiyoruz” dedi.

Temel atma törenleri için Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Özhaseki’nin ziyaretinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da yer aldı. 

Ziyarette bulunan Özhaseki, şeref defterini imzaladı. Bakan Özhaseki, Kayseri’de uyum içinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, “Madde bağımlısı çocuklarımızla ilgili Yeşilay’ın yaptığı hastanenin temelini atacağız ve tıp fakültesine yapılacak yatırımlarla ilgili hayır severlerimizle toplantılar yapacağız sonra da Talas ilçemizdeki Millet Bahçesi’nin temel atması var. Seçimlerden sonra yeni seçilen partili arkadaşlarımız dahil olmak üzere, zaten biz cumhur ittifakı olarak uyum içerisindeydik ama arada diğer partili arkadaşlarımızla ufak tefek sıkıntılar oluyordu. Bu dönem o da kalmadı. Hep birlikte hareket ediyoruz. Kayseri’nin menfaatleri söz konusu olduğunda hep beraber konuşabiliyoruz. Kayseri projelerini takip edebiliyoruz. Bu huzur Kayserimiz içinde bir güvence. Belediye başkanlarımız, valimiz ve milletvekillerimiz de olayları bire bir takip ediyorlar. En ufak sorun olduğunda beni arıyorlar. Kayseri’nin 11.milletvekili olarak çalışacağım diye söz verdim. Kayseri’yi de hiç ihmal etmiyoruz. Projeleri de birebir takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Saadet Partisi'nden STK'lara çağrı: Zamlara sessiz kalmayın

Saadet Partisi’nden STK’lara çağrı: Zamlara sessiz kalmayın

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma durdurma kararı Kayseri'de uygulanmayacak

65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma durdurma kararı Kayseri’de uygulanmayacak

Büyükşehir Meclisi'nden 3 ilçeye toplam 240 milyon lira ek bütçe

Büyükşehir Meclisi’nden 3 ilçeye toplam 240 milyon lira ek bütçe

Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Bir hafta bir yazar: Ömer KELEŞ

Talas Millet Bahçesi'ne İlk Harç Konuyor

Talas Millet Bahçesi'ne İlk Harç Konuyor

Tomarza Belediyesi'ne Şenlik Tepkisi

Tomarza Belediyesi'ne Şenlik Tepkisi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki: 'Kayseri'yi ihmal etmiyoruz'

Bakan Özhaseki: “Kayseri’yi ihmal etmiyoruz”

Bakan Özhaseki: 'Gittiğim her yerde en önemli örnek kayseri oluyor'

Bakan Özhaseki: “Gittiğim her yerde en önemli örnek kayseri oluyor”

DAHA FAZLA
Hacılar'da birlik ve beraberlik etkinlikleri başladı

Hacılar’da birlik ve beraberlik etkinlikleri başladı

Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek

Kayserili güreşçiler U20 Güreş Dünya Şampiyonasına gidecek

Bakan Özhaseki'den Kayserispor müjdesi: 'Transfer tahtasını inşallah 1 haftaya kalmaz çözeceğiz'

Bakan Özhaseki'den Kayserispor müjdesi: 'Transfer tahtasını inşallah 1 haftaya kalmaz çözeceğiz'

Bakan Özhaseki: 'Taviz yok. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız'

Bakan Özhaseki: 'Taviz yok. Fay kırığının geçtiği yerde sağlı sollu 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız'

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Kayserispor, Disiplin Kurulu'na sevk edildi