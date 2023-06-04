Bakan Özhaseki, “Yol haritamızı belirleyip elimizden geleni yapacağız”

Özhaseki konuşmasında, “Son yüz yılda 6’nın üzerindeki deprem sayısı 60’ın üzerinde. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek ülkemizi bu belalardan kurtarırız. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığın gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından devir teslim törenleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi düzenlenen törenle bir önceki bakan Murat Kurum'dan devraldı.

‘ÜLKEMİZ DEPREM ÜLKESİ, BU GERÇEKLİKTEN YOLA ÇIKARAK PLANLARIMIZI O YÖNDE YAPMALIYIZ’

Özhaseki konuşmasında, deprem bölgesinde afet konutlarının söz verildiği gibi en kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Devir teslim töreninin hayırlı olmasını niyaz ediyorum. 5 yıl önce bu makamda bulunurken değerli kardeşime bu görevi devretmiştim. O güne kadar elimizden geleni yapmanın huzuru içinde ayrılmıştık. Geçen süreç içinde de değerli bakanımızı hep çalışırken gördük. Bugün için söyleyebileceğim bir şey var, o da şu gerçeklik, ülkemiz deprem ülkesi. Bu gerçeklikten yola çıkarak planlarımızı o yönde yapmalıyız. Son yüz yılda 6’nın üzerindeki deprem sayısı 60’ın üzerinde. Eğer bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek ülkemizi bu belalardan kurtarırız. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığın gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız. Deprem bölgesinde afet konutlarının söz verildiği gibi en kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz. Bütün şehirlerimizi deprem karşı hazırlıklı hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak o günlerde Türkiye'ye hakim olan siyasi şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti.27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Özhaseki, AKP’den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP Kayseri milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AKP Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AKP Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.