  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Şimşek, 'Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini vergiden karşılıyoruz'

Bakan Şimşek, 'Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini vergiden karşılıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların yüzde 75'inin ÖTV'den karşılanması hakkında, 'Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz' dedi.

Bakan Şimşek, 'Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini vergiden karşılıyoruz'

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre; akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Maliyette düşüş olması halinde ise ÖTV kaybı telafi edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, eşsel mobil sistemine geçildiğini belirterek, “Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 2025 yılında yüzde 37,8 arttı
Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 2025 yılında yüzde 37,8 arttı
Bakan Şimşek, 'Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini vergiden karşılıyoruz'
Bakan Şimşek, “Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75’ini vergiden karşılıyoruz”
Kayseri'nin Ulaşım Geleceği İçin Kritik Toplantı: Tramvay Hattı Geliyor!
Kayseri'nin Ulaşım Geleceği İçin Kritik Toplantı: Tramvay Hattı Geliyor!
Kayseri'de Halk Otobüsü Motorunda Yangın: Faciadan kıl payı
Kayseri'de Halk Otobüsü Motorunda Yangın: Faciadan kıl payı
Kayseri'de Kafe Hırsızı 6. Gününde Yakalandı
Kayseri'de Kafe Hırsızı 6. Gününde Yakalandı
Kayseri'de 'İlk Ders Yeşilay' Etkinliği ile Binlerce Öğrenci Farkındalık Kazandı
Kayseri'de 'İlk Ders Yeşilay' Etkinliği ile Binlerce Öğrenci Farkındalık Kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!