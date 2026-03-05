Bakan Şimşek, “Akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75’ini vergiden karşılıyoruz”

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre; akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Maliyette düşüş olması halinde ise ÖTV kaybı telafi edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, eşsel mobil sistemine geçildiğini belirterek, “Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.