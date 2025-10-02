Bakan Şimşek: 'İhracat 269,7 milyar dolara ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katma değerli üretim politikaları ile üreticileri destekleyeceklerini belirterek, "Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurtiçi ve yurtdışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim, avro/dolar paritesinin katkısı ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor. Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

