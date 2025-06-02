Bakan Şimşek, Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi'ni Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri’ye bir dizi program için geldiğinde, Başkan Büyükkılıç’ın misafiri olarak Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret etti. Bu merkez, şehrin geleneksel lezzetlerini yaşatmak ve gastronomi alanındaki yetenekleri geliştirmek amacıyla tasarlanmış olup, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahiptir.

Ziyaret sırasında, Başkan Büyükkılıç, Bakan Şimşek’e merkezin önemini vurgulayarak, Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü yansıtan bu projenin, şehrin gastronomi alanındaki prestijini artıracağını belirtti. Bakan Şimşek, Mutfak Sanatları Merkezi’ni ilgiyle inceleyerek, projeden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı tebrik etti.

Büyükkılıç, ziyareti değerlendirirken, “Mutfak Sanatları Merkezimiz, şehrimizin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini yaşatan bir vitrin görevi görüyor. Sayın Bakanımızla birlikte bu önemli merkezi tanıtma fırsatını bulduk ve Kayseri’nin gastronomisine değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından, Bakan Şimşek ve Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Kayserililerin misafirperverliği karşısında duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükkılıç, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Millet Bahçemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Hemşehrilerimizin içten ilgisi ve misafirperverliği bizleri çok memnun etti” ifadelerini kullandı.