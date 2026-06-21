Bakan Şimşek, 'Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunululuk olduğunu ifade ederek son 23 yıldaki enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığının altını çizdi. Bakan Şimşek, “Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluktur. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz” açıklamalarında bulundu.