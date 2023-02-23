Bakan Soylu son durumu açıkladı: Can kaybı 43 bin 556

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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  • 23.02.2023 08:03
  • Güncelleme: 23.02.2023 08:03
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Bakan Soylu son durumu açıkladı: Can kaybı 43 bin 556

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de, şimdiye kadar 43 bin 556 vatandaşımız hayatını kaybettiğini açıkladı.

1ha

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