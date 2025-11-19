Bakan Tekin, '15 bin öğretmen atamasını 24 Kasım itibarıyla yapmış olacağız'

  • Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen atamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak törenle gerçekleşeceğini belirtti. Bakan Tekin, “2024 KPSS ile, KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Biliyorsunuz KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

