Bakan Tekin, '1931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandı'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında ücret konusunda bin 931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını açıkladı.
Bakan Tekin, “2023-2024 ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 özel öğretim kurumu incelendi. 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandı” dedi.