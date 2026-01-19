Bakan Tekin, '1931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandı'

Özel okullarda gerçekleştirilen ücret artışları TBMM gündeminde konuşuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında bin 931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Tekin, “2023-2024 ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 özel öğretim kurumu incelendi. 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandı” dedi.