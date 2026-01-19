Bakan Tekin, '1931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandı'

  • Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında ücret konusunda bin 931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını açıkladı.

Özel okullarda gerçekleştirilen ücret artışları TBMM gündeminde konuşuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında bin 931 özel okula 83 milyon lirayı aşan ceza uygulandığını açıkladı.

Bakan Tekin, “2023-2024 ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 özel öğretim kurumu incelendi. 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulandı” dedi.

