Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulaması ile ilgili velilerden şikayet geldiğini belirterek yıl sonunda uygulamayı yeniden değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatil uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Uygulamayla ilgili velilerden sık talep geldiğini ve tatil sonrası öğrencilerin adaptasyonunun bozulduğuna dair çokça şikayet aldıklarını belirten Bakan Tekin, “Anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz, ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu yıldan sonra değerlendireceğiz” dedi.
Ara tatil uygulamasının kaldırılmasına yönelik bu eğitim-öğretim dönemi içerisinde bir çalışma yapılmayacak. Bunun yanı sıra ikinci ara tatil 16 ile 20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi ise 26 Haziranda tamamlanacak.

