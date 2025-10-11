Bakan Tekin, 'Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi hazırlık ve dayanışma'

‘Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, afetlere karşı en büyük gücün bilgi, hazırlık ve dayanışma olduğunun altını çizdi. Bakan Tekin, “Öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılını eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır” şeklinde konuştu.