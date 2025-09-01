Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafeti konusunda uyarılarda bulundu. Tekin, "Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için bu konuda belki biraz tolerans da yapabiliriz ama lütfen yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda, bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.