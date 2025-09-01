  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'

Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz' dedi.

Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafeti konusunda uyarılarda bulundu. Tekin, "Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için bu konuda belki biraz tolerans da yapabiliriz ama lütfen yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda, bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'
Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”
Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediyesi’ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Üniversite kayıtları başladı
Üniversite kayıtları başladı
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!