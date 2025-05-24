Bakan Tekin: 'Öğrencilerin, bilgiyi, beceriye dönüştürecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz'

17.Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Ödül Töreni için Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim süreçlerinin artık beceriye daha fazla önem verdiğini ifade ederek; “Ben Bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de, eğitim-öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu artık eğitim-öğretim buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun içinde bakanlığımız bünyesinde hem eğitim-öğretim süreçleri içerisinde sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı, önceleyen, çocuklarımızın gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik. Bugün 17’ncisini yaptığımız robot yarışması, aslında bu felsefenin doğal bir ürünü. Bu yarışma Bakanlığımızın bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ben bugün açılışına, yurt dışında olduğu için katılamadığım bu etkinliği kapanış programına katılmayı arzu ettim. Bundan böyle öğretmen istihdamın sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonda artık öğretmenlerimizi, Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri’de Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibariyle faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük, onunla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık milletvekillerimize beraber. Ardından da buraya geldik. Heyecan dolu bir ortamda sizleri gördük. Sizleri bu heyecanla görmekten dolayı inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanımızı paylaşan öğretmenlerimizi görünce mutluluğumuzu onlarla paylaşmaya çaba sarf ettik. Arkanızda size destek olan velileri gördükçe mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize hassaten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin bilgiye erişiminin artık daha kolay olduğunu belirten Bakan Tekin, “Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçleri okulda bilgi ezberletmek ve bilgi vermenin çok ötesine geçti. Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine bunları gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve bu becerileri ile yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim-öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte 2024-2025 Eğitim- Öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin ana felsefesi de bu. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.