Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı

Bakan Tekin yapay zeka destekli risk analizi ve erken uyarı sistemi kurulacağını, okul güvenliğinin fiziksel tedbirlerin yanı sıra dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda uygulanacak güvenlik önlemlerini 7 başlık altında açıkladı.

Bakan Tekin’in 7 başlık altında açıkladığı önlemlere göre;

Aile ve okul arasındaki irtibat daha da sağlamlaştırılacak.

Veli randevu sistemini daha etkin hale getirilecek.

Öğretmenlere ve okul yöneticilerine kapsamlı eğitimler verilecek.

Okul güvenliği, fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilecek.

Yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacak.

Rehberlik kapasitesi daha hassas hale getirilecek.