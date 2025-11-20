  • Haberler
  • Bakan Tekin, 'Resmi okullarımızdaki öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564'e yükseldi'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi kurumlardaki öğretmen sayısının 1 milyon 34 bin 564'e yükseldiğini açıklayarak, '2002-2003 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 367 bin 145 derslik varken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu sayı 753 bin 571 dersliğe ulaşmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiştir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin derslik sayısının da arttığını belirterek, “2002-2003 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 367 bin 145 derslik varken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla bu sayı 753 bin 571 dersliğe ulaşmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiştir. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

