Bakan Tekin, 'Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altında'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 27'nci Besni Eğitim Bayramı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde derlik başına düşen öğrenci sayısının 20’nin altında olduğunu ve 65 binin üzerindeki okulların tamamında internet altyapısı olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamında internet altyapısı var. Öğrencilerimiz dünyanın en büyük eğitim içerik ağı olan ‘EBA’ya rahatlıkla erişebiliyor. Bu tablo bize büyük bir gurur yaşatıyor” ifadelerinde bulundu.