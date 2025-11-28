Bakan Tunç, '12 ceza, 5 hukuk dairesi olmak üzere 17 yeni daire faaliyete geçirdik'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri’ni yayımladığını duyurdu. Bakan Tunç’un paylaşımına göre kararnamelerle birlikte 621 hakim ve savcı için atama yapıldı, ayrıca 1840 müstemir yetki görevlendirmesi düzenlendi. Bakan Tunç, bölge adliye mahkemelerine de 115 üye hakimin görevlendirildiğini ifade etti.

Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.