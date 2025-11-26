Bakan Tunç açıkladı; Kayseri’ye Çocuk Adalet Merkezi yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘suça sürüklenen çocuk’ ve ‘çocuk yargılamaları’ hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Çocuk Adalet Merkezleri’nin önemli olduğunu birçok şehirde yapıldığını ve Kayseri’de de planlandığını belirtti.

TBMM’de yaptığı konuşmada Bakan Tunç, “Çocuk yargılamaları çok gündeme getirildi Sayın Bülbül, Sayın Taytak ve bazı milletvekillerimiz tarafından. Özellikle bu konu da çok önemli, çocuklar bizim geleceğimiz, onları onarıcı adalet anlayışı içerisinde, çocuğun üstün yararını gözeterek, gerek suç mağdurları bakımından gerekse suça sürüklenen çocuklar bakımından onların adli süreçlerden örselenmeden yararlanabilmeleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı. Özellikle 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunu'nun çıkarılmasıyla beraber bu konuda alınacak tedbir kararları yasal mevzuata kavuşturuldu. Çocuk adalet merkezleri önemsediğimiz bir konu, Kayseri'de de inşallah planlıyoruz; Bursa'da, Erzurum'da, Eskişehir'de açılışlarını gerçekleştirdik. Adliyelerden ayrı, çocukların büyüklerden ayrı yerlerde yargılanabilmeleriyle ilgili; şimdi İzmir'de de son hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle büyükşehirlerimizde kısa süre içerisinde çocuk adalet merkezlerini faaliyete geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Tunç ayrıca ‘çocuk yargılama’ konusuna da değinerek; “Çocuk izlem merkezleri önem verdiğimiz bir konu. Suç mağduru çocukların ifadelerinin alındığı, muayenelerinin yapıldığı, onların mağdur olmadan, özellikle adli süreçlerde örselenmeden... Bunların bütün illerde yaygınlaştırılmasını sağladık, birkaç ilimizde yok henüz, onları da inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Çocuk teslim merkezleri gibi çocuklara yönelik birçok iyileştirici düzenlemeyi hayata geçirdik. Çocuklar için ne yapsak azdır ama son zamanlarda, özellikle kamuoyunda bazı suça sürüklenen çocuklar ve bazı olaylar bakımından. İşte, İstanbul'daki Minguzzi cinayeti hepimizi derinden yaraladı. Bu anlamda, bazı yasal düzenlemeler yapılabilir mi, caydırıcılık anlamında yeni düzenleme ihtiyacı var mıdır diye kamuoyunda çok tartışmalar yapıldı. Tabii, suça sürüklenen çocukların hangi cezaya, nasıl çarptırılacağı Türk Ceza Kanunu'muzun 31'inci maddesinde düzenlenmiş. 0-12 yaş grubu ceza almıyor, başka tedbirler uygulanıyor; 12-15 yaşta 1/2 indirim yapılıyor, yetişkinlere göre; 15-18 yaşta da 1/3 indirim oluyor. Burada, tabii, bu yasal düzenlemede caydırıcılık bakımından ama suça sürüklenen çocukların özellikle ceza adaleti sistemi bakımından değerlendirme yapmak, kapsamlı bir değerlendirme yapmak lazım. Çünkü öncelikle, bizim dikkate almamız gereken, suça sürüklenen nedenleri ortadan kaldırmak. Dolayısıyla asıl suçlu olan suça sürüklenen nedenlerdir, bu nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu, bu Komisyon çok önemli bir çalışma sergileyecek ve suça sürükleyen nedenleri araştırması ve bu konuda mevzuatta yapılması gereken ya da uygulamalarda yapılması gereken hususlarla ilgili o Komisyonun raporunu takip edeceğiz; o görüşmelere de inşallah bizler katkı sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.