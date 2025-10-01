Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı ile ilgili konuştu. Bakan Tunç, CHP’nin meclis açılışına katılmama kararı ile ilgili, “Meclise gelmeyerek devletin en önemli organı olan yasamaya bir saygısızlık yapıyorsunuz. Milletvekillerine saygısızlık yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız nedeniyle meclise gelmediğinizi söyleyerek, milletin yüzde 52 oyuyla defalarca seçilen, başbakanlık yapan, 13 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinin en uzun başbakanlığını ve cumhurbaşkanlığını, seçilmiş ilk cumhurbaşkanlığını yapan cumhurbaşkanımıza yönelik bir protesto şeklinde değerlendirerek, milletin oylarıyla belirlenen yürütmeye saygısızlık yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.