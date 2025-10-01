  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'

Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada CHP'nin açılışa katılmaması ile ilgili, 'Meclise gelmeyerek devletin en önemli organı olan yasamaya bir saygısızlık yapıyorsunuz. Milletin oylarıyla belirlenen yürütmeye saygısızlık yapıyorsunuz' dedi.

Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı ile ilgili konuştu. Bakan Tunç, CHP’nin meclis açılışına katılmama kararı ile ilgili, “Meclise gelmeyerek devletin en önemli organı olan yasamaya bir saygısızlık yapıyorsunuz. Milletvekillerine saygısızlık yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız nedeniyle meclise gelmediğinizi söyleyerek, milletin yüzde 52 oyuyla defalarca seçilen, başbakanlık yapan, 13 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinin en uzun başbakanlığını ve cumhurbaşkanlığını, seçilmiş ilk cumhurbaşkanlığını yapan cumhurbaşkanımıza yönelik bir protesto şeklinde değerlendirerek, milletin oylarıyla belirlenen yürütmeye saygısızlık yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Kayseri’de Ağustos ayında 30 şirket kepenk kapattı
Bakan Tunç, 'CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı'
Bakan Tunç, "CHP açılışa katılmayarak saygısızlık yaptı"
Başkan Şener: 'Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek'
Başkan Şener: “Pınarbaşı Teşkilatı millet iradesinin güçlü temsilcisi olmaya devam edecek"
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Meclise seçilen Milletvekilinden meclis açılışına protesto: 'Katılmıyoruz'
Kayseri'de balıkçılar denetlendi
Kayseri’de balıkçılar denetlendi
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Korsan taşımacılık önlenecek ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılık sağlanacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!