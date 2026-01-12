Bakan Tunç duyurdu: 'Avukatlara 10 milyar lira finansman desteği'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 6 bin 70 avukata 5 milyar lira kredinin tamamı kullandırıldığını vurgulayarak, “Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar lira kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar liralık ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık. Bu kapsamda avukatlarımıza; 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkanı sunuyoruz. Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.