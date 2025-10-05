Bakan Tunç: 'İsrail güçleri tarafından alıkonulan vatandaşların sağlık muayeneleri tamamlandı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sumud filosuna yapılan saldırı ardından alıkonulan ve 3 gün sonra Türkiye’ye ulaşan Türk vatandaşların ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlandığını bildirdi. Bakan Tunç: “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul’a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlanmıştır. Aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanları ile dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilen muayenelerde, aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları titizlikle incelenmiştir. Ülkemizle birlikte Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarından oluşan aktivistlerin tamamından gerekli tahliller için örnekler alınmış, ilave tıbbi şikayeti olanlar ve sağlık sorunu bulunanlar ise sağlık kurumlarına sevk edilmiştir. Muayenelerin ardından Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeler alınmış olup, süreç ilgili makamlarımızca hassasiyetle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.