Bakan Tunç: “Kayseri, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün dünyaya örnek bir şehir”

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yargıtay başkanları ile daire başkanları, hakimler savcılar kurulu üyeleri, rektörler ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumda konuşan Adalet Bakan Yılmaz Tunç: “Anadolu’nun kalbindeyiz. Kayseri'deyiz. Erciyes Dağı'nın eteğinde, binlerce yıllık geçmişe sahip, güzel şehrimizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Selçuklu'nun vakıf medeniyeti, Kayseri'mizde, Osmanlı'nın üretim geleneği Kayseri'mizde ve Cumhuriyetimizin sanayi hamlesi, ticaret hamlesi Kayseri'mizde ve Kayseri'mizdeki birlik ve beraberlik ruhu hem ülkemize hem bütün dünyaya örnek bir şehir. O nedenle Kayseri'de iş adamlarıyla, yargı mensuplarıyla burada bu güzel şehirde buluşmaktan çok mutluyuz ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Medeniyetimizin iktisadi ve sosyal hafızası olan Kayseri'mizde ticaret ve sözleşme hukuku kapsamında karşılaşılan sorunlara çözüm arayışlarının ele alınacağı, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin konuşulacağı yargı ve iş dünyası sempozyum vesilesiyle birlikteyiz. Daha önce Adana'da birincisini yapmıştık. Sonrasında İstanbul'da aynı şekilde sempozyum gerçekleşmesi. Kocaeli'nde 3’üncüsünü yapmıştı, 4’üncüsünü de Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar özellikle yargı reformu stratejisi belgeleri başta olmak üzere, gerek Adalet Bakanlığımızın, gerek ilgili bakanlıkların, idarelerin uygulamalarına ışık tutacak çok değerli fikirlerin üretildiği, yine yasamaya ışık tutacak, mevzuatımızın ihtiyaca cevap verecek şekilde yenilenmesini sağlayacak, çok önemli parlak fikirlerin dile getirildiği toplantılar olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.