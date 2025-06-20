Bakan Tunç, Kayseri'de Karne Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Osman Ulubaş Ortaokulu’nda karne dağıtım törenine katılan Tunç burada yaptığı açıklamada, “Bir yıl boyunca çok çalıştınız, ödevler yaptınız, yeri geldi zorlandınız. Öğretmenlerinizle büyük bir gayret içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin bu seneki sonuna geldiniz. Şu anda en mutlu anlarınızı yaşıyorsunuz. Kaneleriniz çok iyidir inşallah. Önünüzde çok uzun bir tatil zamanı var. 3-4 ay dinleneceğiniz ve yorgunluğu atacağınız, gelecek yıla daha dinç bir şekilde hazırlanacağınız bir dönemin ilk gününü bugün yaşıyoruz inşallah. Hepinizi tebrik ediyoruz, ailelerinize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerinize çok teşekkür ediyoruz. Onlar sizlerin karnelerinin başarılı olması için büyük bir emek sarf ettiler. Kayserimiz eğitim öğretim faaliyetlerine çok önem veren bir şehrimiz. Hem ticaretin hem ekonominin kalbi olan şehirlerimizden birisi ama aynı zamanda Kayserimiz hayırseverleriyle dolu. Bugün törenini yaptığımız okul örneği gibi Osman Ulubaş amcamızın sadece bu ortaokul değil Kayseri’de 16 tane okul var. Sayın cumhurbaşkanımız da eğitime büyük önem veriyor ve bütçede en fazla kaynağı eğitime ayırıyor” şeklinde konuştu.