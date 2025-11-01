Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kemalpaşa Adalet Binası Açılışı ve Aliağa Adalet Binası Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Ülke olarak mücadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye armağan edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz ne isterse onu yapacak, milletimizin istemediği hiçbir adımı atmayacağız” ifadelerini kullandı.