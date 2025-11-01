  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'

Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ülke olarak mücadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz ne isterse onu yapacak, milletimizin istemediği hiçbir adımı atmayacağız' dedi.

Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kemalpaşa Adalet Binası Açılışı ve Aliağa Adalet Binası Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Ülke olarak mücadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye armağan edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz ne isterse onu yapacak, milletimizin istemediği hiçbir adımı atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!