Bakan Tunç: 'Türkiye'yi, demokrasi bile olmayan ülkelerin altında göstermek propagandadır'

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yargıtay başkanları ile daire başkanları, hakimler savcılar kurulu üyeleri, rektörler ve akademisyenler katıldı. Sempozyumda konuşan Adalet Bakan Yılmaz Tunç: “Ülkemiz son 23 yılda özellikle başta anayasa değişiklikleri olmak üzere hak arama yollarının daha da genişletilmesi, temel hak özgürlüklerin tahkimi, Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması anlamında çok büyük mesafeleri aldı. Başta kadın hakları, çocuk hakları, yargı birliğinin sağlanması, anayasamızdaki vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılarak daha demokratik bir yapıya kavuşturulması anlamında çok önemli mesafeler aldı. Hukuk güvenliğinin tahkimi anlamında, hukuki belirlilik anlamında da önemli ilerlemeler sağladı. Tabi zaman zaman bir takım eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Türkiye'nin hukuk güvenliği anlamında, hukuka güven endeksinde geri sıralarda olduğunu söyleyenlere değerli arkadaşlar itibar etmeyiniz. Eksikliklerimizi elbette biliyoruz. Her şey mükemmel değil. O eksiklikleri gidermek için gayret gösteriyoruz. Bu toplantıların da amacı bu. Ama Türkiye'yi, demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin yapılmadığı ülkelerle kıyaslayarak onların altında göstermek tamamen bir para propagandadan ibarettir. Nasıl hazırlandığını biliyoruz. Hangi bağışçılarla desteklendiğini biliyoruz. Masa başında hangi bir kritere bağlı olmadan yapılan objektif kriterlere bağlı olmadan Türkiye gerçekleriyle uyumlu olmayan endekslerle o yabancıların yaptığı sıralamaları ülkemiz siyasetçilerinin bir kısmını göstererek Türkiye bu noktada demek Türkiye'ye haksızlık, Türk insanına, milletimize haksızlık. Türk yargısına gece gündüz çalışan 25 bin hakim ve savcımıza haksızlık. O nedenle biz buna müsaade etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Kayseri’nin huzur şehri olduğunu ifade ederek: “Kayseri birlik beraberlik şehri. Kayseri aynı hedefe koşan, 1 milyon 500 bin insanın yaşadığı, hakikaten Türkiye'ye örnek olacak bir şehir. Siyasi faaliyetlerde düşünceleri ne olursa olsun, önemli olan aynı hedefe doğru gidebilmek için gayret gösterebilmek” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayarak Bakan Tunç’a misafirliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da: “Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz Adaletin dengesini korumalıyız” diye konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise: “İş dünyasının sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik verilerle değil, adil, hızlı, erişebilir bir hukuk sistemi ile mümkündür. Bizler hukukla desteklenen bir ekonomi ve ekonomiyle güç kazanan bir hukuk sistemi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sempozyum açılışında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy da şunları söyledi: “Özellikle vergi daireleri ve SGK tarafından borç tutarının çok aşan banka hesap blokajları yapılması, firmaların nakit akışını ve ticari faaliyetlerini ciddi şekilde aksatmaktadır. Personel maaşlarına gelen hacizler doğrudan işveren üzerinden değil, maaşın yatırıldığı banka aracılığı yürütülmesi ise hem idari yükü azaltacak hem de süreçleri sadeleştirecektir.”