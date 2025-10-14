Bakan Tunç, 'Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını bildirdi. Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını belirterek, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Bakan Tunç, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçireceklerini belirterek , ”Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız” ifadelerini kullandı.