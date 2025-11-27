Bakan Tunç, “Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı yapmak için devam edeceğiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in kamuoyuyla paylaştığı ve AK Partili Milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Kanun Teklifi’nin toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren, yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içerdiğini söyleyerek, “AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve AK Partili Milletvekillerimizce TBMM Başkanlığına sunulan, 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi, toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Kanun Teklifi; toplumsal huzur ve güveni artıran, ceza adaleti sistemini güçlendiren, yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.