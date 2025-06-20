Bakan Tunç ve Elitaş, Karne Heyecanına Ortak Oldu

Melikgazi ilçesindeki okulda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri öğrencilere karne dağıttı. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve diğer milletvekilleri de katıldı. Öğrenciler, protokol üyelerini okul bahçesinde sergilenen halk oyunları ve gösterilerle karşıladı.

Bakan Tunç’un Mesajı

Karne dağıtımında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayserili yavrularımızla karne heyecanını paylaşmak için buradayız” dedi. Öğrencilerin eğitim sürecinde gösterdikleri çabayı takdir eden Bakan Tunç, velilere ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’ın İyi Dilekleri

Başkan Büyükkılıç, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, “Karnelerini alan tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Yaz tatilinin keyfini çıkarmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte sınıfları dolaşarak öğrencilere karne takdim edilmesiyle sona erdi. Bu anlamlı gün, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onlara yeni bir eğitim döneminde başarılar dilemek amacıyla gerçekleştirildi.