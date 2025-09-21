Bakan Tunç: “Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk”A

Antalya'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında avukatlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yapay zeka kullanımının sağladığı avantajlardan bahsederek, "Herkes yararlanırken özellikle hukuk alanında yapay zekadan yararlanmamız lazım. Bunu yaparken bizim UYAP sistemimiz siber güvenlik anlamında çok güvenilir bir sistem. Dolayısıyla sürekli testten geçen istihbarat teşkilatlarımızın sürekli koruduğu, kolladığı önemli bir sistem. Dolayısıyla bizim kendi milli yazılım mühendislerimiz, kendi kadromuz içerisinde çalıştırdığımız sözleşmeli çalıştırdığımız, tabii onları kamuda tutmak kolay değil. Çünkü özel sektör onları istiyor. Biz onları hâkim savcının kat kat yüksek maaşıyla istihdam ediyoruz. Ve onların geliştirdiği yazılımlar doğrultusunda yargıda yapay zekayı da inşallah hizmete alacağız. Burada yargıda yapay zekâ deyince kürsüde karar verecek olan hâkim ve savcılarımız ve avukatlarımız orada insan unsuru önemli ama bir destek unsuru olarak kalem personele destek unsuru olarak yapay zekâyı önümüzdeki günlerde daha çok kullanacağız. Yapay Zeka Şube Müdürlüğü kurduk, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz kapsamında. Dijitalleşme önemli. Bunu önemsiyoruz" şeklinde konuştu.