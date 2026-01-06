Bakan Uraloğlu, '2 bin 177 transit uçuş ile yeni rekor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına 4 Ocak’ta ulaşıldığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, “4 Ocak’ta 2 bin 177 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Bu başarıyla, 31 Ağustos 2025’te kaydedilen bin 906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık. DHMİ, 2025 yılı boyunca toplam trafik sayısında 6, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026’nın ilk günlerinde yeni bir rekorla bu başarıyı daha da ileri taşıdık. Türkiye’yi hava ulaşımında küresel bir merkez haline getirme hedefiyle, güvenli, sürdürülebilir ve yüksek standartlı hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.