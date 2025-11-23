Bakan Uraloğlu: “2025’te yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projeyi tamamladık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2025 yılı için yapılan projelerden ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu: “Ulaştırma yatırımlarına ayırdığımız dev program: 5,2 Trilyon TL. 2025’te yatırım tutarı 189 Milyar TL olan 44 projeyi tamamladık. 300 Milyar Dolarlık ulaştırma yatırımıyla son 23 yılda Türkiye’nin her noktasını güçlendirdik. Bu yatırımlar; Türkiye’nin yarınlarına hız, güven ve rekabet gücü kazandıran tarihi bir hamle niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.