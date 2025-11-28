Bakan Uraloğlu, 'Çocukların sosyal medyaya erişiminde ebeveyn denetimini ele aldık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle ile bir araya geldi. Görüşmede çocukların sosyal medyaya erişimi ele alındı ve yaş sınırlaması görüşüldü. Bakan Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan, çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik” ifadelerini kullandı.