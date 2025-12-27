Bakan Uraloğlu, 'Kar yüzünü gösterdi, biz hazırız'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gece saatlerinden itibaren yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada çalışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Kar yüzünü gösterdi, biz hazırız. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 sahada, yollarımızı açık tutmak için görev başında. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.