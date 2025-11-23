Bakan Uraloğlu: “Türkiye Genelinde 150,5 kilometrelik 9 iltisak hattı projesi hızla ilerliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demiryolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, ülkenin lojistik kapasitesini güçlendirecek projelerin hem sahada hem de planlama aşamasında ilerlediğini belirterek “İltisak hattı ağımız büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demiryolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarımızı hızla sürdürüyoruz. Ulusal demiryolu ağımız üzerinde bugün 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor. Filyos’tan Adapazarı’na, İncesu OSB’den Dörtyol-Hassa Tüneli’ne kadar toplam 150,5 kilometrelik 9 projede yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 12. Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Proje ve etüt çalışmaları da tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda toplam 331 iltisak hattına ulaşmış olacağız. Sanayi üretimimizi lojistik merkezlere güçlü şekilde bağlayacak, Türkiye’yi taşımacılıkta bir üst lige taşıyacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.