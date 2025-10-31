  • Haberler
Bakan Uraloğlu: 'Türkiye, havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline geldi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katılmış olduğu programda 2002'de aktif olan havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkarıldığını söyleyerek 'Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik' dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Divriği'de düzenlenen Türkiye'nin 14'üncü Hava Kampüsü açılışında konuştu.

Türkiye’de aktif havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıktığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Hızla akan yaşamın ritminde ulaşım yalnızca bir ihtiyaç değil; aynı zamanda bir medeniyet göstergesi ve kalkınma dinamosudur. Havacılık ise bu dinamizmin en güçlü temsilcisi olarak insanları ve kültürleri birbirine bağlayan önemli bir köprüdür. Ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesiyle bir buçuk milyar insanın yaşadığı Asya, Avrupa ve Afrika’nın stratejik kesişim noktasında yer alıyor. Bu stratejik ve avantajlı konumu, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 2002’de aktif olan 26 havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. Birçok ilimizde sivil havacılığa açık olmayan 16 pasif durumdaki havalimanını yenileyerek hizmete hazır hale getirdik. Önümüzdeki yıl havalimanı sayımızı 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

