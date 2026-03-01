- Haberler
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü hakkında açıklamalarda bulunarak, 'Güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve ortak akılla havacılık sektörümüzde güvenliği en üst seviyede tutmaya, ülkemizi bu alanda dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.
1 Mart Havacılık Güvenliği Günü, havacılık güvenliği alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü’nde yaptığı açıklamada; Tükiye’nin havacılıkta dünyada önemli bir konumda olması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “1 Mart Havacılık Güvenliği Günü kutlu olsun. Gökyüzünde güvenin teminatı olan; havalimanlarımızda ve hava sahamızda 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve ortak akılla; havacılık sektörümüzde güvenliği en üst seviyede tutmaya, ülkemizi bu alanda dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.