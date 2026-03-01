  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü hakkında açıklamalarda bulunarak, 'Güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve ortak akılla havacılık sektörümüzde güvenliği en üst seviyede tutmaya, ülkemizi bu alanda dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'

1 Mart Havacılık Güvenliği Günü, havacılık güvenliği alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü’nde yaptığı açıklamada; Tükiye’nin havacılıkta dünyada önemli bir konumda olması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “1 Mart Havacılık Güvenliği Günü kutlu olsun. Gökyüzünde güvenin teminatı olan; havalimanlarımızda ve hava sahamızda 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve ortak akılla; havacılık sektörümüzde güvenliği en üst seviyede tutmaya, ülkemizi bu alanda dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi, konut satışının en yüksek olduğu 16. ilçe
Melikgazi, konut satışının en yüksek olduğu 16. ilçe
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'
Bakan Uraloğlu, “Türkiye’yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz”
MMG Kayseri Şubesi'nde iftarlı devir teslim
MMG Kayseri Şubesi'nde iftarlı devir teslim
Erciyes'te kar 270 santimetreye ulaştı
Erciyes’te kar 270 santimetreye ulaştı
Türkiye'de ilk: Arama kurtarma lojistik üssü Kayseri'de hayata geçiriliyor
Türkiye’de ilk: Arama kurtarma lojistik üssü Kayseri’de hayata geçiriliyor
İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü
İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!