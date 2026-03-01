Bakan Uraloğlu, “Türkiye’yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz”

1 Mart Havacılık Güvenliği Günü, havacılık güvenliği alanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü’nde yaptığı açıklamada; Tükiye’nin havacılıkta dünyada önemli bir konumda olması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “1 Mart Havacılık Güvenliği Günü kutlu olsun. Gökyüzünde güvenin teminatı olan; havalimanlarımızda ve hava sahamızda 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Güçlü altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve ortak akılla; havacılık sektörümüzde güvenliği en üst seviyede tutmaya, ülkemizi bu alanda dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.