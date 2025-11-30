Bakan Uraloğlu, 'Yolun her kilometresi, emekle kat ediliyor'

Dünya Şoförler Günü, 1923 yılında Uluslararası Motorlu Taşıyıcılar Birliği tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak; şoförlerin sayesinde ulaşımın sürekliliğini sağladığını, ticaretin canlılığını koruduğunu ve vatandaşların güvenle seyahat edebildiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin dört bir yanında görev bilinciyle direksiyon başına geçen şoförlerimiz sayesinde; ulaşımın sürekliliği sağlanıyor, ticaretimiz canlılığını koruyor, vatandaşlarımız güvenle seyahat edebiliyor. Bu anlamlı günde tüm şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü’nü kutluyorum. Yolun her kilometresi, emekle kat ediliyor” ifadelerinde bulundu.