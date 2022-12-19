Bakan Varank, “Kasetle gelen Genel Başkan’a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor”

Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleri ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah’ın izniyle bu seçime girecek tekrar Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank toplu açılış törenleri için Kayseri’ye geldi. Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Mobilya ve Metal Yeşil Boyama Ortak Kullanım Atölyesi Projesi kapsamında kurulan MOBİBOYA'nın açılış törenine katıldı. Törende Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ile Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Bazı ürün vardır ki sadece ürün ortaya çıkarmaz bir teknoloji başlatırsınız. Nasıl TOGG Türkiye Yüzyılının ilk fotoğrafı olduysa gün geçtikçe bu fotoğraf karelerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Daha TOGG’un heyecanı bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın en yüksek 7’nci barajı Yusufeli Barajının açılışını gerçekleştirdi. 4 gün önce ülkemiz adına hep birlikte büyük bir gurura şahit olduk. İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Bazı teknolojiler vardır ki geliştirdiğinizde sadece bir ürün elde etmezsiniz. Bir sistemi değiştirirsiniz. Oyunun kurallarını yeni baştan yaparsınız. İşte geçtiğimiz hafta ben aynı şeyi TOGG için söylemiştim. Kızılelma da bu müstesna teknolojilerden bir tanesi. Bu teknoloji sadece topraklarımızı savunmada eli, ayağı olmayacak. Aynı zamanda savunma sanayinde çok büyük bir vizyonu ortaya koymuş olacak” şeklinde konuştu.



‘SIFIR ATIK VE YÜZDE 100 VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAK OLAN BU TESİS TAM OTOMATİK ŞEKİLDE HİZMET VERECEK’

Tesisin sıfır atık anlayışıyla hizmet vereceğini belirten Bakan Varank, “Yolumuza yenilikler ve projelerle son sürat devam ediyoruz. Model fabrika ve kuluçka tesisini açacağız. Bu içerisinde bulunduğumuz tesisi ise mobilya ve metal boyama üssü olacak. Ülkenin ilk 20 mobilya üretim tesisinden 11’i burada üretiliyor. MOBİBOYA tesisi mobilya boyama ekosistemini sıfır atık ve yüzde 100 verimli şekilde çalışacak olan bu tesis tam otomatik şekilde hizmet verecek. Muhalefet teknolojiden o kadar bihaber ki çevrim içi toplantı sisteminin yerli yabancı olduğunu bilmiyor. Teknoloji görmek isteyen Kayseri’ye gelebilir, bu tesisi görebilir. Gelirken mantı da ikram edersiniz. Gerçi onlar için hamburgerin yerini tutmaz. Teknoloji, yenilik görmek isteyen Kayseri’ye gelsin. Ben bu tesislerin Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum. Hammadde konusunda ABD ve Almanya’ya bağlıyız. Rusya – Ukrayna savaşı bir taraftan da üretim noktasında bize fırsat çıkardı. Katma değerimizi artırmak zorundayız. İnsanlar sürekli yenilik peşinde. Son 19 yılda TÜBİTAK’da mobilya konusunda Ar-Ge konusunda 60 milyon lira destek verdik. Son 4 yılda KOSGEB eliyle 9200 işletmeye 750 milyonluk destek ödemesi yaptık. Destek ise destek, tesis ise tesis biz elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Yeter ki gayret edip çalışalım. Bakanlık olarak Kayseri’yi hiç Kayseri’den gelen heyetleri Trabzon’dan gelen heyetlerden daha önce kabul ediyorum. 'Biz bakanımıza hemşerilik versek ‘yilli mi’ yapsak ‘köylü’ mü yapsak.' diye tereddüt ediyor olabilir.

Güneşli OSB ile buradaki OSB sayısını 4’e çıkarmak istiyoruz. 380 bin vatandaşa daha istihdam sağlanacak. Modern seracılık için sera ihtisas tesisi çalışmaları devam ediyor. Kayseri yüzde 25 oranında daha gıda üretiminden kaynak alacak” ifadelerini kullandı.

‘AKŞENER, DRAMA EĞİTİMİ ALMIŞ AMA HANGİ DUYGUYU GÖSTEREBİLECEĞİNİ BİLMİYOR’

Açılış törendeki konuşmasında Akşener’in drama eğitimi aldığını ama hangi duygu ile oynayacağını bilmediğini dile getiren Bakan Varank, “2023 dönemecini en iyi şekilde atlatmak istiyor. Birilerinin ağzına bakan bir Türkiye mi, üreten bir Türkiye mi istiyoruz onu göreceğiz. Bizim gündelik siyasi tartışmalarla zaman harcamaya niyetimiz yok. İşte İstanbul’da bir mahkeme kararı oldu. Zannedersem Sayın Akşener gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bir Belediye Başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Mahkeme kararına üzülmeleri gerekirken birbirilerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum. Kayseri’den bunu söylemiş olayım. Bakınız, şu anda kasetle gelen Genel Başkan’a mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimler ise bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah’ın izniyle bu seçime girecek tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6’lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Sayın Akşener gençliğinde sanırım drama almış o nedenle acıklı durumu seviyor. Akşener, drama eğitimi almış ama hangi duyguyu gösterebileceğini bilmiyor. Mahkeme kararı üzünülecek bir hadisedir. Ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus vardır. Bütün milletimiz de sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor. Kararına 2023’te sandıkta vermiş olacak” diye konuştu.